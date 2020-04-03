Hastaneden kaçan koronavirüs hastası otelde yakalandı
Çorum'da corona virüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden götürdüğü hastanede gözlem altına aldı
|03 Nisan 2020 16:16
|Yazdır
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Sabri D., corona virüs testi pozitif çıkması üzerine dün tedavi altına alındı.
Sabri D. bugün hastaneden kaçtı. Görevlilerin bildirmesi üzerine polis ekipleri, Sabri D.'yi bulmak için çalışma başlattı.
Bir otelde olduğu belirlenen Sabri D. özel kıyafetler giyen polis ekiplerince alınarak, yeniden götürüldüğü hastanede gözlem altına alındı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Yenikapı Miting Alanı, seferi durdurulan otobüsleri ağırlıyor
03 Nisan 2020 17:07
|Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı
03 Nisan 2020 16:51
|Ankara Büyükşehir'den müzisyenlere nakit para, kağıt toplayıcılarına yemek desteği
03 Nisan 2020 16:06
|Ağrı Valisi, ildeki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
03 Nisan 2020 16:00
|Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
03 Nisan 2020 15:55
|Öğretmen ve öğrencilerden 9 tır un yardımı
03 Nisan 2020 15:41
|İBB Başkanı'ndan 'O gıda kolisi prototipti' savunması
03 Nisan 2020 15:25
|Yardım kolilerine son tüketim tarihi geçmiş ürün yerleştirdiler!
03 Nisan 2020 15:25
|Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
03 Nisan 2020 15:12
|Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
03 Nisan 2020 02:16