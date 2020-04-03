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Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla katıldığı toplantının ardından basın toplantısı düzenleyecek
 03 Nisan 2020 16:28
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Bilim Kurulu, ilk kez online toplandı... Sağlık Bakanı açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığı ile katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Anadolu Ajansı
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