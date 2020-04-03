FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis

ÇOCUKLAR VE CORONA VİRÜS HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY Uzmanlar corona virüsün çocukları nasıl etkilediğine dair soruları yanıtladı. Şimdiye kadar elde edilen veriler, çocukların (kronik hastalığı olanlar hariç) alt solunum yollarında corona virüsün tutunmasına sahip reseptörler daha az bulunduğu için corona virüsü yetişkinlere göre daha hafif semptomlarla attlattığını ortaya koydu.