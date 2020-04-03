FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis
|03 Nisan 2020 16:33
|Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.
Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özden B, H.K, İ.D. ve R.İ. ile avukatları katıldı.
Sanık Özden B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, Özden B'yi "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit
03 Nisan 2020 17:29
|Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
03 Nisan 2020 16:19
|'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı
03 Nisan 2020 15:31
|HDP'nin belediye başkan adayları Kandil tarafından mülakata alınmış
03 Nisan 2020 06:41
|FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis cezası
02 Nisan 2020 17:58
|Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
02 Nisan 2020 11:43
|MSB: Saldırı hazırlığında bulunan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
02 Nisan 2020 09:40
|'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
02 Nisan 2020 08:21
|Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 01:31
|'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi
01 Nisan 2020 16:26