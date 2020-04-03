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FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi
 03 Nisan 2020 16:33
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FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 4 sanıktan 1'i 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Özden B, H.K, İ.D. ve R.İ. ile avukatları katıldı.

Sanık Özden B. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "Ben terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, Özden B'yi "Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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