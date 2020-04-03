Salgın günlerinde sosyal medyanın en etkili markaları açıklandı

Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan korona virüs salgını, insanların evlerinde daha çok zaman geçirmesine ve interneti daha fazla kullanmasına yol açtı. Bu süreç elbette markaların iletişimini de etkiledi. Sosyal hayatta mesafeler artarken, markalar ve tüketiciler dijitalde daha çok yakınlaştı.

Salgının yayılmasını yavaşlatmak için yetkililerin sık sık yaptığı sokağa çıkmama yönündeki çağrılara markalardan da destek geldi. Markaların sosyal medya aracılığıyla ilettikleri mesajlar gündem olurken, yürüttükleri iletişim SocialBrands nisan ayı puanlarını da etkiledi. Bununla birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla yapılan dijital iletişim ise aynı dönemde öne çıkan diğer konulardı.

Markaların sosyal medya performanslarını tamamen veriye dayalı ölçümleyen ve her ay düzenli olarak açıkladığı sıralamalarla en başarılı markaları duyuran SocialBrands nisan ayı sonuçları www.boomsocial.com/socialbrands adresinde yayınlandı.

İlk üçte yer alan markalar: Netflix, English Home ve Baykar Savunma

1-31 Mart dönemine ait verilere göre; Netflix sergilediği başarılı sosyal medya performansıyla SocialBrands nisan ayı Top100 listesinin zirvesinde yer alan marka oldu. Platformunda yer alan içerikleriyle ilgili yaptığı eğlenceli iletişimi, yaklaşık 2 milyon takipçili Murat Övüç'ün marka adını yanlış okumasıyla artan etkileşimi ve yeni yayına alınan içeriklere dair tanıtım paylaşımları markayı gündemde tuttu.

Listenin ikinci sırasında yer alan English Home; sosyal medya aracılığıyla düzenlediği çekiliş kampanyaları, #EvdeKal çağrısına uygun evdeki hayata yönelik paylaşımları ve ürün tanıtım içerikleriyle öne çıktı. Baykar Savunma ise Balkan Kalkanı harekatında dikkat çeken S/İHA'larına yönelik yürüttüğü iletişimle Top100 listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Nisan ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla Koç Holding, Türk Hava Yolları, İnci Akü, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Turkcell ve İGA İstanbul Airport oldu.

Markaların #EvdeKal mesajları dikkat çekti

Markalar mart ayı boyunca sosyal izolasyon çağrısına destek verdi. Evde kalmanın öneminin vurgulandığı içeriklerde aynı zamanda geleceğe yönelik umut veren mesajlar ve sağlık çalışanları başta olmak üzere görev yapmaya devam eden hizmet sektörü mensuplarına teşekkür edildi.

Öne çıkan içerikler arasında Koç Holding'in #İyileşeceğiz, Turkcell'in "Sabret" şarkısının yer aldığı #EvdeHayatVar, Türk Hava Yolları'nın görevinin başında olan herkesi alkışladığı reklam filmi öne çıktı.

Türk Telekom'un hiç kimsenin evden çıkmadan çektiği #EvdenDeGüzel reklam filmi, QNB Finansbank'ın bu dönemde özveriyle çalışan herkes için her gün saat 21.00'da Genel Müdürlük Binası'nın ışıklarını yakıp söndüreceğini duyurduğu video içeriği ilgi çekti.

Kadınlar Günü ve Çanakkale Zaferi iletişimleri ses getirenler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi günleri bu yıl da yine markaların gündemindeydi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çalışmaları arasında YapıKredi'nin Afife Jale'yi konu aldığı reklam filmi, Boyner Grup tarafından #EşitlikİstiyoruzNokta etiketiyle yayına aldığı her meslek grubundan kadın ve erkeğe yer verilen video içeriği beğeni kazandı. Kiğılı, somut bir adım atarak ürün etiketlerine #HayatMüşterekSimgesi yerleştirdiğini duyurduğu reklam filmiyle sosyal medya kullanıcılarının takdirini topladı.

18 Mart Çanakkale Zaferi için Ziraat Bankası'nın hazırladığı duygu yüklü video içeriği dikkat çekti. Petrol Ofisi, Sunay Akın'ın anlatımıyla gerçek bir hikayeye yer verdiği Çanakkale Zaferi içeriği ve #GeçilmezOl etiketiyle Kale Grubu tarafından yayına alınan reklam filmi sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

50 bin sosyal medya hesabı ve paylaştıkları 2 milyon 87 bin ileti incelendi

Sosyal Medya Takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands her ay olduğu gibi nisan ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Değerlendirmeler sırasında markalara ait 50 bin 507 hesaptan paylaşılan 2 milyon 87 bin ileti ve 1 milyar 561 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelendi.