Kuveyt'teki Türk işçiler Türkiye'ye getiriliyor
|03 Nisan 2020 17:05
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Kuveyt'teki Türk işçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yurda getirilmeleri sürdü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Kuveyt'ten kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na indi.
Uçaktaki 343 işçi ateşlerinin ölçülmesi, kıyafet ve çantalarının dezenfekte edilmesinin ardından havalimanında bekletilen otobüslere yerleştirildi.
Otobüsler, daha sonra polis eşliğinde Giresun ve Trabzon'a hareket etti.
İşçilerin, Giresun ve Trabzon'daki öğrenci yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Kuveyt'ten dün de Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 301 işçi, Giresun'daki yurda yerleştirilmişti.
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