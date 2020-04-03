Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Nisan 2020 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,6400
|6,6410
|6,6970
|6,6980
|Avro
|7,2140
|7,2150
|7,2320
|7,2330
|Sterlin
|8,2070
|8,2490
|8,1950
|8,2360
|İsviçre Frangı
|6,8230
|6,8570
|6,8310
|6,8650
|ANKARA
|ABD Doları
|6,6250
|6,7150
|6,6300
|6,7300
|Avro
|7,2000
|7,3000
|7,1800
|7,2800
|Sterlin
|8,1800
|8,3300
|8,1750
|8,3250
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