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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 03 Nisan 2020 17:14
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,6400 6,6410 6,6970 6,6980
Avro 7,2140 7,2150 7,2320 7,2330
Sterlin 8,2070 8,2490 8,1950 8,2360
İsviçre Frangı 6,8230 6,8570 6,8310 6,8650
ANKARA
ABD Doları 6,6250 6,7150 6,6300 6,7300
Avro 7,2000 7,3000 7,1800 7,2800
Sterlin 8,1800 8,3300 8,1750 8,3250
Anadolu Ajansı
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