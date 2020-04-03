Ak Parti'li Çelik: Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Arkadaşlarımızın çeşitli temaslarında ortaya koyduğu temaslar, bir takım problemlerin çözülmeleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hepimiz için zorlu bir süreç. Dünya bir küresel afet ile karşı karşıya.

Hocaların hocası Cemil Taşcıoğlu hocamız ve Feriha Öz hocamızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz.

Afetler konusunda insanların eski bir birikimi var. Hiçbir ayrım göstermeksizin tüm dünyayı vuran tehlikeli bir salgın söz konusu. Çok tehlikeli bir salgın söz konusu. dünya nizamı üzerinde yeni düşünceler geliştirmemiz yönünde uyarılar yapıyor.

Türkiye en hazırlıklı biçimde mücadelesini sürdürüyor. Ülkemiz bu afet karşısında bütün tedbirlerini ortaya koyuyor. 17 yıldır sağlık alanındaki köklü dönüşümler bizi diğer ülkelere göre daha hazırlıklı hale getirmiştir. Şehir hastanelerimizin varlığı yatak kapasitesi bakımından büyük bir güvence teşkil etmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü bazı tavsiyelerini ilan etmeden Türkiye uygulamaya koymuştur. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın sağlığını düşündük.

Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da tespit edildi. Şubat ayının 3. haftasından itibaren İran ve İtalya'da hızla yayıldı. 11 Mart'ta DSÖ pandemi ilan etti. Şimdi vaka sayısı 1 milyonu ölü sayısı 50 bini geçmiş durumdadır.

Ülkemiz de güçlü bir şekilde mücadele ediyor. Vatandaşlarımızın hayatından daha kıymetli bir şey yoktur. Türkiye süreci baştan itibaren ciddiye almıştır. Sürece hazırlıklı girmiştir. Daha dünya salgını ciddiye almazken, Türkiye Ocak ayından bu operasyon merkezi kurmuştur. 10 Ocak'ta bir Bilim Kurulu oluşturmuştur.

20 Ocak'tan itibaren Çin olmak üzere tüm yolculara taramadan geçirilmeye başlandı.1 Şubat'ta Wuhan'daki vatandaşlar askeri uçakla ülkemize getirildi.

Süreç şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesiyle yürüyor. Yıkım siyasetinin zamanı değil. Tüm iyi niyetli yaklaşımları dikkate alıyoruz. kimin dediğinden ziyade ne dediği önemlidir.