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Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!

COVID-19 salgını sebebiyle icraların durdurulması ile ilgili alınan kararın devlet memurlarını etkileyip etkilemediği hakkında Bakanlık görüş verdi.
 06 Nisan 2020 00:01
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Memurların icra kesintileri hakkında önemli görüş!

Bilindiği üzere, COVID-19 pandemisi sebebiyle, İcra ve İflas Kanununun 330 uncu maddesi çerçevesinde, 22 Mart 2020 tarih ve 2020/2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22 Mart 2020 tarihinden itibaren, "COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine" karar verildi.

Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından "...kamu personelinin maaşından yapılan icra kesintilerine devam edilip edilmeyeceğine ve birden fazla icra dosyası olanlardan icra kesintisi bitenler için bekleyen yeni icra dosyalarına kesinti yapılıp yapılmayacağına ilişkin" Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığında görüş talep edilmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından verilen aşağıdaki görüşte özetle; icra ve nafaka kesintilerine devam edilmesi gerektiğine, birden fazla icra dosyasının bulunması ve bir dosyadan yapılan kesintinin bitmesi halinde sırası gelen icra dosyası için de maaş haczi kesintisinin gerektiği ifade edilmiştir.

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