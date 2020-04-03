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Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi

Fırat Üniversitesi'nde dünyada ilk defa canlılar üzerinde testleri yapılan "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı" geliştirildi.
 03 Nisan 2020 17:25
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Fırat Üniversitesi, 'Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı' geliştirdi

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güler ve ekibi 2011 yılında Teknogirişim sermayesi desteği projesi kapsamında aldığı 70 bin lira hibe desteği ile dünyada ilk defa canlılar üzerinde testleri yapılan "Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı" geliştirdi.

Yaklaşık 9 yıldır cihazın tüm AR-GE çalışmalarının tamamlandığını belirten Doç. Dr. Güler, cihazın, bir kaç ay içerisinde seri üretiminin yapılabileceğini, cihazın yapay zeka sayesinde birçok hasta ile ilgilenebilecek bir pozisyonda olduğu, doktorun ve hemşirenin ulaşamadığı anlarda bile tedaviyi devam ettirebilecek bir cihaz olduğunu söyledi.

Geliştirdikleri solunum cihazı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hasan Güler, " 2011 yılında Tekno girişim sermayesi desteği projesi kapsamında hibe alarak 70 bin lira gibi bütçeyle cihazı tasarladık. Cihazımız şu an yoğun bakımlarda kullanılan ve üretimi yapılan diğer cihazlardan tamamıyla farklı bir boyutta. Biz bu işi, yapay zeka tabanlı gerçekleştirdik. Cihazın her bir noktası ayrı ayrı yapay zeka ile kontrolü gerçekleştirildi. Hasta, karar verebilme durumuna sahip. Hastanın durumuna göre parametreleri değiştirip tedavisini değiştirebiliyor, yönlendirebiliyor. Acil bir durum olduğu esnada da cihazımız alarm çalarak hemşireleri hastanın başına getiriyor. Bu cihazın, ülkemizde eğer salgın ciddi bir boyuta ulaşırsa artısı şu olacaktır, vantilatörler her bir hastaya tek başına müdahale edebilecek. Her bir hemşire şuanda iki hasta ile ilgilenirken belki o durumda 5-6 hasta ile ilgilenebilecek. Bu da her bir hastaya yeterli vakti sağlayamayabilir, o nedenle bu gerçekleştirdiğimiz cihaz daha iyi sonuçlar verebilir çünkü doktorun, hemşirenin ulaşamadığı anlarda bile yine tedaviyi devam ettirebilir" dedi.

Yapay Zeka Tabanlı Solunum Cihazı prototipini en kısa zamanda seri üretime geçirmeyi hedeflediklerini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, "Korona virüs salgını pandemisi nedeniyle dünyada özellikle bu solunum cihazlarına olan ihtiyaç had safhada. Ülkemizde şu anda bu duruma hazırlıklı olması açısından Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Sanayi ve Teknoloji ile Sağlık Bakanlıkları ve TÜBİTAK'ın çağrıları üzerine biz de daha önce prototipi üretilen ve deneyleri yapılan hazır olan prototipi seri üretime geçebilir miyiz diye istişarelerde bulunduk. Özellikle yapay zeka tabanlı, günün ihtiyaçlarına tekrar karşılayacak şekilde revize ederek Elazığ Valiliği ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın da desteğini alarak dünyanın ihtiyaç duyduğu solunum cihazının üretimini yapmak amacıyla bir çalışma başlattık. İnşallah, neticede en kısa sürede prototipi daha da geliştirerek seri üretime geçirmiş oluruz. Hem yerli olması hem ülkemizin olası bir ihtiyacının kısa sürede karşılaması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.
Memurlar.Net
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