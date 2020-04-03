Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 565,00 liradan işlem gördü
|03 Nisan 2020 17:42
|Yazdır
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 347,90 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 565,00 lira, Cumhuriyet altını 2.312,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 347,90 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|344,50
|344,70
|347,70
|347,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.270,00
|2.291,00
|2.291,00
|2.312,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|314,00
|318,00
|317,00
|321,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.219,00
|2.239,00
|2.239,00
|2.259,00
|Yarım Ziynet
|1.109,00
|1.119,00
|1.120,00
|1.130,00
|Çeyrek Ziynet
|555,00
|560,00
|560,00
|565,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
03 Nisan 2020 18:37
|Borsa günü yatay tamamladı
03 Nisan 2020 18:23
|Altın yükselişini devam ettirdi
03 Nisan 2020 17:24
|Dövizde gün sonu fiyatları
03 Nisan 2020 17:14
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
03 Nisan 2020 13:49
|Çeyrek altın ne kadar?
03 Nisan 2020 12:56
|Gün ortasında dolar 6,70 sınırına dayandı
03 Nisan 2020 12:18
|Gram altın 347 liraya yükseldi
03 Nisan 2020 12:14
|Dolar'ın yükselişi engellenemiyor
03 Nisan 2020 09:42
|Borsa günü yükselişle tamamladı
02 Nisan 2020 18:17