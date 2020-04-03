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Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'ü yenen hastalar, hastanelerden alkışlarla taburcu ediliyor.
 03 Nisan 2020 18:59
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Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

RİZE

Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi

Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 5'i hastaneden taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören 5 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu kişilerin alkışlar eşliğinde taburcu edildiği kaydedilen paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

MARDİN

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören 3 kadın taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce göğüs ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Mardin'de özel bir hastaneye başvuran Z.G'nin (66) Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Hastanede 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi edilen Z.G, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

- Sağlık çalışanları alkışladı

Midyat ilçesinde 15 gün önce Kovid-19 tanısıyla yatırılan 2 kadın hasta 14 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

Taburcu edilen hastalar sağlık personelinin alkışları eşlinde evlerinde gönderildi.

Anadolu Ajansı
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