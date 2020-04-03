Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı

DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMA SINAVLARINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GÖREV ALABİLİR Mİ? Direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavlarında görev alacak 4-B'li ve 4-D'li personel için; "Sözleşmelerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre 4-B'li ve 4-D'li personele döner sermayeden görev verilebileceği ve bu görevlerine uygun ücretlerin ödenebileceği belirtilmektedir." denildi.