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Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı
 03 Nisan 2020 18:09
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Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı

MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini http://personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı

MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak, atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi

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