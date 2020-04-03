KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 88'e yükseldi
|03 Nisan 2020 18:29
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakaları 88'e yükseldi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada bugün 328 kişiye test yapıldığını belirtirken, 7 yeni korona virüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu. Pilli, KKTC'de toplam korona virüs vaka sayısının 88'e ulaştığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 327 test yapıldığını ifade ederken, KKTC'de korona virüs nedeni ile 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü aktardı. Pilli, 1 kişinin korona virüs nedeni ile yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 29 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.
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