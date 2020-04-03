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İBB, koronadan vefat eden kişi için sadece şoför gönderdi

İstanbul'da Ekrem Yapıcı iddialara göre korona virüs sebebiyle evde hayatını kaybetti. Yapıcı'nın cenazesi için sadece cenaze aracı şoförü geldi. Ancak görevli olmaması nedeniyle Yapıcı'nın naaşı yakınları ve komşuları tarafından taşındı.
 03 Nisan 2020 18:32
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İBB, koronadan vefat eden kişi için sadece şoför gönderdi

56 yaşındaki Ekrem Yapıcı dün sabah İstanbul Bayrampaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Corona virüs nedeniyle öldüğü öne sürülen Yapıcı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cenaze aracı istendi. Cenaze aracı Yapıcı'nın evine geldi. Ancak iddialara göre araçta sadece şoför vardı. Corona virüs bildirimine rağmen cenazeyi taşıyacak kimsenin gelmediği öne sürüldü. Yapıcı'nın naaşı kendi imkanları ile tedbir alan yakınları ve komşuları tarafından cenaze aracına taşındı.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA CENAZEYİ YUKARIDAN AŞAĞI İNDİRDİK"

Yapıcı'nın alt kat komşusu Celal Şen, "Sabah saat 08.00'de kaybettik. İlk önce 112'den geldiler. Biz corona virüs sebebiyle hızlı hareket edilir diye umuyorduk. Sabah 08.00'de vefat eden kişi saat 16.30'da buradan alındı. Sen kaldıracaksın, o kaldıracak derken akşam saat 16.30'da kendi imkanlarımızla cenazeyi yukarıdan aşağı indirdik. Battaniye içerisinde cenaze arabasına koyduk. Böyle olmaması lazım. Bu binada oturanlar, çevrede oturanlar bunların psikolojisi ne olacak" dedi.

"BENİM BİLDİĞİM BELEDİYENİN GELİP ALMASI LAZIM"

Kendi imkanları ile tedbir aldıklarını söyleyen Şen, "Maskelerimizle eldivenlerimizle evin içerisine girmek zorunda kaldık. Onun bir ceset torbasına konması lazım. Bunu benim bildiğim belediyenin gelip alması lazım. Ama hiç kimse gelmedi. Biz kendi imkanlarımızla götürdük. Sadece cenaze aracı ve onun şoförü geldi. Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Bu cenaze kalktı artık bu binanın acilen dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bir sürü yeri aradım .Biz de endişelendik. Nihayetinde corona'dan söz ediyoruz. Bir gün önce 'iyiyim' diyen bir hasta ertesi günü vefat edebiliyor. Demek ki çok önemli bir hastalık" diye konuştu.
DHA
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