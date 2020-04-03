Bakan Akar: Birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi
|03 Nisan 2020 18:35
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
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