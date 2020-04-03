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Sağlık çalışanları, Kampanya'ya mesai ücretlerini bağışladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağlık çalışanları, korona virüs nedeni ile tuttukları nöbetler nedeni ile yatırılan fazla mesai ücretlerini "Milli Dayanışma Kampanyası" için bağışladı
 03 Nisan 2020 19:15
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Sağlık çalışanları, Kampanya'ya mesai ücretlerini bağışladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağlık çalışanları, korona virüs nedeni ile tuttukları nöbetler nedeni ile yatırılan fazla mesai ücretlerini "Milli Dayanışma Kampanyası" için bağışladı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sağlık çalışanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteklerini Türk bayrağı ile gösterdi. Kandıra ilçesinde bulunan Kazım Dinç Devlet Hastanesi çalışanları, tuttukları nöbet ücretlerini kampanyaya bağışlama kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık-Sen Temsilcisi Fatih Kan, arkadaşlarıyla böyle bir karar aldıklarını, ayrıca kampanyaya SMS atarak da katıldıklarını söyledi. Gece gündüz nöbet başında olduklarının altını çizen Kan, "Kampanyaya katılımımız bir defalık değil Türkiye'yi sarsan virüs belası bertaraf edilinceye kadar sürecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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