1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü

New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi de hayatını kaybetti.
 03 Nisan 2020 19:19
Yazdır
ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü

New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi de hayatını kaybetti.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor, hastaneler tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 102 bin 863 kişinin virüsten etkilendiğini, 2 bin 935 kişinin de öldüğünü söyledi.

Cuomo, tıbbi malzeme sorununun giderilebilmesi için halihazırda hastanelerde kullanılmayan suni solunum cihazları ve diğer ekipmanların toplanarak ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi amacıyla bir kararname imzaladığını ifade etti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kente 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.

John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 245 bin 658 kişide koronavirüs görülürken, 6 bin 69 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
03 Nisan 2020 19:24		 KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi
03 Nisan 2020 18:29
İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti
03 Nisan 2020 17:10		 ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu
03 Nisan 2020 17:00
İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!
03 Nisan 2020 16:48		 İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
03 Nisan 2020 16:12
Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
03 Nisan 2020 15:52		 İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
03 Nisan 2020 15:23
Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' klibi
03 Nisan 2020 14:27		 İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Elazığ'da 2 apartman karantinaya alındı19:25 - Fahrettin Koca: 69 kişi hayatını kaybetti19:24 - İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı19:19 - ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü19:15 - Sağlık çalışanları, Kampanya'ya mesai ücretlerini bağışladı19:12 - Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak19:10 - Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti19:05 - Bakan Kurum: 300 bin konutun taksit ödemesini erteledik18:59 - Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor18:54 - Bodrum'a günde 12 bin araç, bir ayda 100 bin tatilci akın etti
18:42 - Dışarıdan gelenlere 14 gün karantinanın uygulandığı iller18:37 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:35 - Bakan Akar: Birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor18:32 - İBB, koronadan vefat eden kişi için sadece şoför gönderdi18:29 - KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi18:23 - Borsa günü yatay tamamladı18:20 - Bakan Selçuk, Kampanya'ya yapılan nakdi bağış miktarını açıkladı18:17 - Bugün karantinaya alınan ilçe ve köyler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Bir ilimizde, dışarı çıkana, çalışma belgesi sorulacak
Hakan Aygün tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uefa'nın turnuvaları ertelemesi 1
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
Corona virüs vakasinin görüldüğü illerin açıklanması 4
2020 yılının yaz ayları 3
gitmek 1
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 8
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
peynir 2
1 nisan şakası 1
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam