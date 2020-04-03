ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü
|03 Nisan 2020 19:19
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New York'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanlarının sayısı 100 bini geçerken, virüs nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi de hayatını kaybetti.
ABD'de salgının merkezi haline gelen New York'ta vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor, hastaneler tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 102 bin 863 kişinin virüsten etkilendiğini, 2 bin 935 kişinin de öldüğünü söyledi.
Cuomo, tıbbi malzeme sorununun giderilebilmesi için halihazırda hastanelerde kullanılmayan suni solunum cihazları ve diğer ekipmanların toplanarak ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmesi amacıyla bir kararname imzaladığını ifade etti.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da kente 6-7 Nisan'a kadar yetecek suni solunum cihazı kaldığını bildirdi.
John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD genelinde 245 bin 658 kişide koronavirüs görülürken, 6 bin 69 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.
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