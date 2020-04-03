İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 766 artarak 14 bin 681'e yükseldi
|03 Nisan 2020 19:24
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü
03 Nisan 2020 19:19
|KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi
03 Nisan 2020 18:29
|İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti
03 Nisan 2020 17:10
|ABD'de koronavirüs bilançosu büyüyor... Ölü sayısı 6 bin 58 oldu
03 Nisan 2020 17:00
|İkizlerine Corona ve Covid isimlerini koydu!
03 Nisan 2020 16:48
|İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
03 Nisan 2020 16:12
|Hollanda'da koronavirüs vaka sayısı 15 bini aştı
03 Nisan 2020 15:52
|İran'da iki haftalık bir bebekte Kovid-19 tespit edildi
03 Nisan 2020 15:23
|Mardin'de polisten Türkçe ve Kürtçe 'Evde kal' klibi
03 Nisan 2020 14:27
|İspanya'da son 24 saatte 932 artarak 10 bin 935'e çıktı
03 Nisan 2020 12:46