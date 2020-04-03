Sağlık Bakanı Koca: Bazı yerlerde maske takılmalı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskin artığı bölgeler var, bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceğini düşünüyoruz. Market yeri, pazar yeri, çalışma ortamı gibi yerlerde maske takılmalı" dedi.
|03 Nisan 2020 19:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada riskli yerlerde maske takılmalı dedi.
Bakan Koca bir soru üzerine şöyle dedi: "Hastalık belirtisi olan herkes maske takmalı. Riskin artığı bölgeler var, bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceğini, market yeri, pazar yeri, toplu ulaşım araçları, çalışma ortamı gibi yerlerde maske takılmalı. Bilim Kurulumuzun bu yönde tavsiye kararı var"
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