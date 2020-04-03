1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca: Bazı yerlerde maske takılmalı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riskin artığı bölgeler var, bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceğini düşünüyoruz. Market yeri, pazar yeri, çalışma ortamı gibi yerlerde maske takılmalı" dedi.
 03 Nisan 2020 19:42
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca: Bazı yerlerde maske takılmalı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada riskli yerlerde maske takılmalı dedi.

Bakan Koca bir soru üzerine şöyle dedi: "Hastalık belirtisi olan herkes maske takmalı. Riskin artığı bölgeler var, bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceğini, market yeri, pazar yeri, toplu ulaşım araçları, çalışma ortamı gibi yerlerde maske takılmalı. Bilim Kurulumuzun bu yönde tavsiye kararı var"
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı
03 Nisan 2020 20:37		 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi
03 Nisan 2020 20:31
Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi
03 Nisan 2020 20:26		 Erdoğan: 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı olmayacak
03 Nisan 2020 20:15
Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı
03 Nisan 2020 19:54		 Hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi?
03 Nisan 2020 19:44
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
03 Nisan 2020 19:42		 Fahrettin Koca: 69 kişi daha hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 19:25
Bakan Kurum: 300 bin konutun taksit ödemesini erteledik
03 Nisan 2020 19:05		 Bakan Akar: Birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçları aralıksız karşılanıyor
03 Nisan 2020 18:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - 'Başka ülkede yaşayamam' dedirten fotoğraf21:26 - Koronavirüs temizliğinde çalışan temizlik işçilerine ikramiye21:19 - Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı21:07 - Asker bu sefer duayı odun kırarak aldı21:03 - Fransa'da bugün koronavirüsten 588 kişi öldü21:00 - 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı21:00 - İstanbul'da, bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor20:55 - İllere göre vaka ve vefat haritası ile en riskli 5 il20:52 - Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı20:49 - Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK mensubu yakalandı
20:44 - Yurtlarda karantinada tutulan Cezayirliler evlerine gönderildi20:38 - İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı20:37 - Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı20:36 - KARDEMİR'den Kampanya'ya 1 milyon 800 bin lira destek20:34 - İngiltere, Müslüman doktorlara ağlıyor20:31 - 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi20:26 - Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi20:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
Erdoğan: 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı olmayacak
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu konuda konuşmak istemiyorum 4
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 2
haluk levent 1
Isparta'nin vaka sayisinin fazla olmasi 2
Koronavirüs Fırsatçıları 4
Fb'nin 5 milyon,gs'nin 500 bin,bjk'nin 1 milyon 903 bin tl bagis 3
kıyas faturası 3
club brugge'un şampiyon ilan edilmesi 1
ilkokul numaramız 4
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam