Hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi?
Fahrettin Koca, hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi sorusunu yanıtladı.
|03 Nisan 2020 19:44
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Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 16.00'da başlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.
Fahrettin Koca, hayatını kaybeden sağlık personeline şehitlik verilecek mi sorusunu yanıtladı.
Bakan Koca, Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. ilerleyen günlerden gündemimize alacağımız bir konu dedi.Fahrettin Koca: 69 kişi daha hayatını kaybetti Sağlık Bakanı ağlayarak açıkladı: 601 sağlık personeli var
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