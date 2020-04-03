Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Murat Ramazan Tiryaki, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sorumluluk alanlarındaki ceza infaz kurumları ve adliyelerde tüm önlemlerin uygulandığını, herhangi bir vakaya da rastlanmadığını bildirdi.

Tiryaki, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Bilim Kurulunun önerdiği tüm tedbirlerin, ceza infaz kurumları ve adliyelerde alındığını vurgulayarak ortak kullanılan alanların ve servis araçlarının dezenfekte edildiğini aktardı. Tiryaki, ceza infaz kurumlarına girişte ateş ölçerle kontroller yapıldığını ifade ederek salgın riskine karşı bilgilendirme çalışmalarının da yapıldığını belirtti.

Önlemlerin periyodik olarak devam ettirildiğini kaydeden Tiryaki, şöyle konuştu:

"Tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesinde, bugüne kadar Tarsus Adalet Sarayı, Pozantı Adliyesi, Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personellerde, hükümlülerde ve tutuklularda pozitif çıkan bir koronovirüs vakasına rastlanmamıştır. Elbette ki karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını, millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır."