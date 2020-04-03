Vali, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmamaları uyarısında bulundu
|03 Nisan 2020 19:52
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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Valiliğin desteğiyle Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında, Sonel'in girişimleriyle, koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara ücretsiz dağıtılmak üzere maske dikimine başlandı.
Çalışmaları yerinde görmek için fabrikaya giden Vali Sonel, İsmet İnönü Mahallesi'nde yolda oyun oynayan çocuklarla karşılaştı.
Makam aracından inen Sonel, önce çocukları birbirlerinden uzaklaştırarak sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Çocuklara maske, ardından da oyuncak veren Sonel, onları evlerine göndererek, dışarı çıkmamaları konusunda ikaz etti.
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