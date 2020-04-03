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Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı

Fahrettin Koca bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu üyelerinden birinin Koronavirüs belirtisi olduğunu söyledi.
 03 Nisan 2020 19:54
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Bilim Kurulu Üyesi Koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün ilk defa Bilim Kurulu toplantısını video konferans ile yapmıştı.

Fahrettin Koca bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu üyelerinden birinin Koronavirüs belirtisi olduğunu söyledi.

Koca, Bilim Kurulu'nda virüse yakalanan ismi vermedi.

Ancak sosyal medyada, Bilim Kurulu'nda enfekte olan hocanın, Hacettepe Tıp'tan Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu belirtiliyor.
Memurlar.Net
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