Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün polis uygulama noktasındaki araçlara çarpan tırın sürücüsü tutuklandı.
|03 Nisan 2020 20:01
|Yazdır
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün polis uygulama noktasındaki araçlara çarpan tırın sürücüsü tutuklandı.
Tır sürücüsü Bayram A, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan sürücü tutuklandı.
İskenderun ilçesinde dün freni arızalanan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi yaralanmıştı.
Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü Bayram A. gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakan Aygün tutuklandı
03 Nisan 2020 17:44
|'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11
|RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
|Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
03 Nisan 2020 12:26
|Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
03 Nisan 2020 12:22
|Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 12:21
|Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 11:22
|İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26
|Sosyal medyadaki 2 hesap sahibi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 22:46
|Karantina yurdundaki güvenlik görevlisi tüfekle vuruldu
02 Nisan 2020 22:16