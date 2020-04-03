Bayburt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yol ulaşıma kapatıldı
Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı
|03 Nisan 2020 20:16
|Yazdır
Bayburt'un Demirözü ilçesinde Gökçedere-Köse kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Demirözü Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Gökçedere-Köse kara yolunun ulaşıma kapatılması kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun, kurul tarafından alınacak ikinci bir karara kadar uygulanacağı kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Başka ülkede yaşayamam' dedirten fotoğraf
03 Nisan 2020 21:29
|Koronavirüs temizliğinde çalışan temizlik işçilerine ikramiye
03 Nisan 2020 21:26
|Asker bu sefer duayı odun kırarak aldı
03 Nisan 2020 21:07
|Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı
03 Nisan 2020 20:52
|İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı
03 Nisan 2020 20:38
|Vali, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi
03 Nisan 2020 19:52
|Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
03 Nisan 2020 19:47
|Elazığ'da 2 apartman karantinaya alındı
03 Nisan 2020 19:33
|Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 19:10
|Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor
03 Nisan 2020 18:59