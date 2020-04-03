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Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.
 03 Nisan 2020 20:26
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Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.
Memurlar.Net
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