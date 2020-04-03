Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Market ve Pazar yerlerinde maske takmanın yarından itibaren zorunlu hale geleceğini söyledi.
|03 Nisan 2020 20:26
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