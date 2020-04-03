20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi
Erdoğan, Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır dedi.
|03 Nisan 2020 20:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirleri açıkladı.
Erdoğan, Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır.
Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız.
65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok dedi.
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