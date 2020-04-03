İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı
|03 Nisan 2020 20:38
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Van'daki Ceza İnfaz Kurumlarında görevli personel, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla insanlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Koronavirüsün cezaevlerine bulaşmasını engellemek için öğrenci yurtlarında izolasyona tabi tutulan görevliler, "Evde kal" çağrıları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Aralarında Ceza İnfaz Kurumlarındaki idareciler, infaz koruma memurları, jandarma sosyolog ve öğretmenlerin bulunduğu görevliler, "Siz sizin için nöbetteyiz, siz de bizim için evde kalın Türkiyem" yazılı kağıtları paylaştı.
Çektikleri videoyla da insanlara evde kalmaları çağrısında bulunan görevliler, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek Milli Dayanışma Kampanyasını da destekledi.
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