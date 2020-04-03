Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Erdoğan toplanan bağış tutarını açıkladı. Toplana bağılar 1 milyar 61 milyon TL'ye yükselerek rekor bir düzeye gelmiştir.

Erdoğan bağış kampanyasına ilişkin olarak şunları söylemiştir:

Milli Dayanışma Kampanyasında Milletimiz yeni bir destan yazmıştır. SMS hariç 304 bin kişi ve kuruluş 1.061 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Tüm vatandaşlarıma şükranlarımızı sunuyorum

CHP Genel Başkanı olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaşamaya çalıştıysa da milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir.

Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda dayanışma örnekleri vardır. Kurtuluş savaşı başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tekalifi Milliye denilen 10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde olan silahtan cephaneye giysiden giyecek içeceğe savaşta ihtiyaç duyulan hemen her malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllükle katılarak, varını yoğunu Devletine vermekten geri durmamıştır.