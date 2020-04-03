Yurtlarda karantinada tutulan Cezayirliler evlerine gönderildi
|03 Nisan 2020 20:44
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için 26 Mart'tan bu yana Karabük'te misafir edilen Cezayirliler, ülkelerine gönderilmek üzere Samsun'a yola çıktı.
Karabük'teki Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi ve Asiye Hatun Öğrenci Yurdu'nda misafir edilen bin 724 yabancı yolcudan 740'ı sağlık ve pasaport kontrolünün ardından İstanbul'dan gelen 34 otobüse bindirildi.
Yolcular ülkelerine gitmek için Samsun Çarşamba Havalimanı'na yola çıktı. Kafilenin üç uçakla ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Vali Fuat Gürel de yurda gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan geri kalanların ise yarın uçaklarla ülkelerine gönderileceği bildirildi.
Cezayir Büyükelçiliğinde görevli Atef Mermoul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu olayların dünyanın her ülkesinde yaşandığını söyledi.
Misafir edilen Cezayir vatandaşları için Türkiye'nin yaptıklarına şaşırmadıklarını belirten Mermoul, "Türkiye ile kardeş devletiz. Türkiye'nin verdiği hizmetlerin hiçbirine şaşırmadık. Türkiye'den bunu bekliyorduk. Teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.
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