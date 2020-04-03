1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK mensubu yakalandı

Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK/KCK mensubu yakalandı
 03 Nisan 2020 20:49
Yazdır
Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK mensubu yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 şahıs yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Nisan 2020 tarihinden önce eylem yapacakları şeklinde ihbar kaydı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 1 şehit
03 Nisan 2020 17:29		 FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan 1'ine hapis
03 Nisan 2020 16:33
Barış Pınarı bölgesi güneyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
03 Nisan 2020 16:19		 'Ankara Kuşu' hesabının yöneticisi FETÖ'den tutuklandı
03 Nisan 2020 15:31
HDP'nin belediye başkan adayları Kandil tarafından mülakata alınmış
03 Nisan 2020 06:41		 FETÖ davasında yargılanan sanığa hapis cezası
02 Nisan 2020 17:58
Adana'da FETÖ şüphelisi 5 eski öğretmenin 15 yıla kadar hapsi istendi
02 Nisan 2020 11:43		 MSB: Saldırı hazırlığında bulunan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
02 Nisan 2020 09:40
'Ankara Kuşu' FETÖ'den gözaltına alındı
02 Nisan 2020 08:21		 Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 kişi gözaltına alındı
02 Nisan 2020 01:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:29 - 'Başka ülkede yaşayamam' dedirten fotoğraf21:26 - Koronavirüs temizliğinde çalışan temizlik işçilerine ikramiye21:19 - Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı21:07 - Asker bu sefer duayı odun kırarak aldı21:03 - Fransa'da bugün koronavirüsten 588 kişi öldü21:00 - 'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı21:00 - İstanbul'da, bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor20:55 - İllere göre vaka ve vefat haritası ile en riskli 5 il20:52 - Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı20:49 - Gaziantep'te eylem hazırlığındaki 4 PKK mensubu yakalandı
20:44 - Yurtlarda karantinada tutulan Cezayirliler evlerine gönderildi20:38 - İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı20:37 - Milli Kampanyaya bağış tutarı 1 milyar TL'yi aştı20:36 - KARDEMİR'den Kampanya'ya 1 milyon 800 bin lira destek20:34 - İngiltere, Müslüman doktorlara ağlıyor20:31 - 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi20:26 - Market ve Pazarda maske takmak zorunlu hale geldi20:23 - Hazine ve Maliye Bakanlığı firmaların kar dağıtımlarını sınırladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
3 ayın enflasyon rakamları açıklandı... Memurların enflasyon zammı ne durumda?
Kayseri'de, kişiye özel ilanla 50 KPSS puanlı adaylar memur oldu!
Erdoğan: 30 büyükşehir ile Zonguldak'a araç giriş çıkışı olmayacak
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
İstanbul'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı geliyor
Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Tarım Bakanı: Bazı ürünleri stoklayacağız
Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı
Virüse karşı yeni tedbirler geliyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
japon balığı 1
corona virüs vaka sayısı 1
ilkokul numaramız 4
maske takalım mı takmayalım mı sorunsalı 4
Almanya'nın Koronavirüs İçin Bağış Kampanyası Düzenlemesi 3
peynir 2
tamam ben sana dönücem deyip unutanlar 4
karantina 2
Koronavirüs Fırsatçıları 4
oy corona corona 2
SON İLANLAR
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 44 personel alacak
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Türksat, 31 uzman personel alacak
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 75 personel alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam