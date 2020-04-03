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İllere göre vaka ve vefat haritası ile en riskli 5 il

Sağlık Bakanlığı bugün illere göre vaka ve vefat haritası ile nüfusa göre vaka sayısı açısından en riskli 5 ili açıkladı.
 03 Nisan 2020 20:55
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İllere göre vaka ve vefat haritası ile en riskli 5 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün vaka ve vefat sayılarını illere göre açıkladı

EN YÜKSEK VAKA VE ÖLÜM SAYISI İSTANBUL'DA
İllere göre vaka ve ölüm sayısının en yüksek olduğu ilin İstanbul olduğunu söyleyen bakan, İzmir'in de ikinci sırada olduğunu açıkladı.

"25 İLDE CAN KAYBI YOK"
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da 12 bin 231, İzmir'de 1105, Ankara'da 860, Konya'da 601, Kocaeli'de 500 vaka var. 25 ilde can kaybı yok, 56 ilde hayatını kaybeden vakalar var.

İSTANBUL'DA 210 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
En yüksek vefat sayısı 210 kişi ile İstanbul, 27 İzmir, 14 Ankara ve Konya takip ediyor." ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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