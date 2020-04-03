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'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı
 03 Nisan 2020 21:00
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'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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