'Türkiye Gerçekleri' adlı hesabın kullanıcısı tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı
|03 Nisan 2020 21:00
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, sosyal medyadaki "Türkiye Gerçekleri" adlı hesabın kullanıcısı Mesut Aykın tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında alınan Aykın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesi sonrası Nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mesut Aykın, örgüt propagandası suçundan tutuklandı.
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