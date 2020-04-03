İstanbul'da, bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor

Korona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bizim gördüğümüz, bizim analizlerimizi yapıyoruz. Türkiye yaptığı analizlerini de dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Burada bizim gördüğümüz, sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16.