İstanbul'da, bir kişi tam 16 kişiye bulaştırıyor
Korona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bugün virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Koca, yeni vaka sayısının da 2 bin 786 olduğunu belirtti. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 20 bin 921, toplam ölü sayısı ise 425 oldu. Öte yandan Bakan Koca, "Tarama yaptığımız gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul'da bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16" dedi.
|03 Nisan 2020 21:00
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Korona virüsüyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.
Bizim gördüğümüz, bizim analizlerimizi yapıyoruz. Türkiye yaptığı analizlerini de dünyaya bu bilgiyi aktarmış olacak. Burada bizim gördüğümüz, sadece İstanbul için söylüyorum, tarama yaptığımız gördüğümüz bir vakanın kimlere bulaştırmış olduğunu analiz ettiğimiz İstanbul bir kişinin toplam bulaştırdığı kişi sayısı 16.
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