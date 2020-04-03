Fransa'da bugün koronavirüsten 588 kişi öldü
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 588 artarak 6 bin 507'ye yükseldi
|03 Nisan 2020 21:03
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