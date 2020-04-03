Asker bu sefer duayı odun kırarak aldı
|03 Nisan 2020 21:07
|Yazdır
Samsun'da jandarma, yaşlı bir diyaliz hastasının odunlarını kırarak hem dua aldı hem de gönülleri fethetti.
Samsun'da Vefa Sosyal Destek Grubu yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların yardımına koşuyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli bir asker bu sefer duayı odun kırarak aldı. Salıpazarı ilçesinde jandarma eline baltayı alarak yaşlı bir diyaliz hastasının odunlarını kırdı. Vatandaş da elini semaya açarak askere dua etti.
"Devlet, milletinin emrinde"
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Devlet, milletinin emrinde! Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, gönülleri fethetmeye, büyüklerimizin dualarını almaya devam ediyor. Salıpazarı ilçemizde büyüklerimize bilgilendirme yapılarak, diyaliz hastası vatandaşımızın odun kırmasına yardım edildi" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Başka ülkede yaşayamam' dedirten fotoğraf
03 Nisan 2020 21:29
|Koronavirüs temizliğinde çalışan temizlik işçilerine ikramiye
03 Nisan 2020 21:26
|Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı
03 Nisan 2020 20:52
|İnfaz koruma memurlarından 'Evde kal' çağrısı
03 Nisan 2020 20:38
|Bayburt'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında yol ulaşıma kapatıldı
03 Nisan 2020 20:16
|Vali, yolda gördüğü çocukları, oyuncak verip evlerine gönderdi
03 Nisan 2020 19:52
|Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması
03 Nisan 2020 19:47
|Elazığ'da 2 apartman karantinaya alındı
03 Nisan 2020 19:33
|Eski milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 19:10
|Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor
03 Nisan 2020 18:59