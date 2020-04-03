TRT EBA TV, Kosava'daki soydaşlarımıza uzanıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kosova Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzandığını açıkladı
|03 Nisan 2020 21:45
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.
Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık." paylaşımında bulundu.
Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyleZiya Selçuk (@ziyaselcuk) April 3, 2020
EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan
görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık.https://t.co/bVgJKrGejp
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Haziran ayı sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları açıklandı
03 Nisan 2020 18:09
|'Öğretmenevlerinde, 16 bin 178 sağlık çalışanını ağırladık'
03 Nisan 2020 14:20
|MEB'den LGS ve YKS hazırlık öğrencilerine 'canlı sınıf' dönemi
03 Nisan 2020 11:25
|Piktes öğretmenleri zorunlu yıllık izne çıkarılacak
03 Nisan 2020 01:51
|MEB, metni Braille alfabesine çeviren program geliştirdi
02 Nisan 2020 18:43
|Bakan Selçuk: Koronavirüse karşı psikososyal destek için uzmanlarımız 7/24 hazır
02 Nisan 2020 17:10
|MEB, Türk bilim insanlarının veliler için hazırladığı otizm kitabını yayımlayacak
02 Nisan 2020 16:24
|Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama
01 Nisan 2020 17:12
|Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk
01 Nisan 2020 16:00
|Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür
01 Nisan 2020 14:02