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TRT EBA TV, Kosava'daki soydaşlarımıza uzanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kosova Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzandığını açıkladı
 03 Nisan 2020 21:45
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TRT EBA TV, Kosava'daki soydaşlarımıza uzanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.

Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık." paylaşımında bulundu.
Memurlar.Net
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