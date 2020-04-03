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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 03 Nisan 2020 21:47
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Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te Yayladağı açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 19,77 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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