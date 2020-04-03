İletişim Başkanlığı, dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 75 bini geçti, 58 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 227 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti
|03 Nisan 2020 21:51
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İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 75 bini geçtiği, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 227 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.
Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|20.921
|425
|484
|İtalya
|119.827
|14.681
|19.758
|İspanya
|117.710
|10.935
|30.513
|ABD
|265.506
|6.786
|11.983
|Fransa
|64.338
|6.507
|14.008
|Birleşik Krallık
|38.168
|3.605
|135
|Çin
|81.620
|3.322
|76.571
|İran
|53.183
|3.294
|17.935
|Hollanda
|15.723
|1.487
|250
|Almanya
|89.838
|1.230
|24.575
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