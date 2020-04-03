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İletişim Başkanlığı, dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 75 bini geçti, 58 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 227 bin 500'ün üzerinde kişi iyileşti
 03 Nisan 2020 21:51
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İletişim Başkanlığı, dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 75 bini geçtiği, 58 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 227 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye20.921 425484
İtalya119.827 14.68119.758
İspanya117.71010.93530.513
ABD265.5066.786 11.983
Fransa64.3386.50714.008
Birleşik Krallık38.1683.605135
Çin81.6203.32276.571
İran53.1833.29417.935
Hollanda15.7231.487250
Almanya89.8381.23024.575
Anadolu Ajansı
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