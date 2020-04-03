İBB'de çalışan 118 kişide koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlerinde toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı
|03 Nisan 2020 21:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlerinde toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 70'i bağlı kuruluşlardan ve iştirak şirketlerden, 48'i de İstanbul Büyükşehir Belediyesinden olmak üzere toplam 118 personelde yeni tip korona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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