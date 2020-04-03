İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak
|03 Nisan 2020 21:56
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İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
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