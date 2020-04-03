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20 yaş altı sınırına ünlü sanatçı da takıldı, sokağa çıkamayacak

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de gece yarısından itibaren 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
 03 Nisan 2020 22:21
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20 yaş altı sınırına ünlü sanatçı da takıldı, sokağa çıkamayacak

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de gece yarısından itibaren 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kapsamında, yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti. Bu karar doğrultusunda 28 Mart 2000 doğumlu olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de yasak kalkana kadar sokağa çıkamayacak.
İhlas Haber Ajansı
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