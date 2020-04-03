Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu
|03 Nisan 2020 22:28
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi.
İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.
"Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket"
Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket'' ifadelerini kullandı.
Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.
Öte yandan Huffington Post'un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Almanya'nın el koyduğu belirtilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Trump ile aynı ortamda bulunacaklara koronavirüs testi şartı
03 Nisan 2020 22:31
|İletişim Başkanlığı, dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
03 Nisan 2020 21:51
|Fransa'da bugün koronavirüsten 588 kişi öldü
03 Nisan 2020 21:03
|İngiltere, Müslüman doktorlara ağlıyor
03 Nisan 2020 20:34
|ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı 1648'e yükseldi
03 Nisan 2020 20:20
|Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha koronavirüsten hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 20:05
|İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 15 bine yaklaştı
03 Nisan 2020 19:24
|ABD'de virüsün merkezi New York'ta yaklaşık 3 bin kişi öldü
03 Nisan 2020 19:19
|KKTC'de koronavirüs vakaları 88'e yükseldi
03 Nisan 2020 18:29
|İtalya'da koronavirüs vakaları düşüşe geçti
03 Nisan 2020 17:10