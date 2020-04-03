Sağlık çalışanına hakaret etti, gözaltına alındı
|03 Nisan 2020 22:38
|Yazdır
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan şahıs hastanede sağlık çalışanlarına hakaret ederken, yakınları da şahsı uyaran bir kişiyi darp etti.
Edinen bilgilere göre Gercüş'te 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan K.T. Gercüş Devlet Hastanesine geldiği esnada kavga ettiği aileden olan hastanede çalışan temizlik görevlisi O.K.'ya küfür etti. Hastane acil bölümünde sorumlu olarak çalışan sağlık görevlisi, küfürlü konuşan genci sakinleştirmek isterken neye uğradığını şaşırdı. K.T. kendisini uyaran sağlık çalışanına da hakaret etti. Yaralı şahsı uyaran bir kişi de şahsın yakınları tarafından hastane bahçesinden darp edildi. Hastane bahçesinde başlayan kavgaya polis müdahale etti.
Kendisine hakaret edilen sağlık çalışanı, şahsın temizlik çalışanına hakaret ettiğini ve uyarmasının ardından kendisine de hakaretler savurduğunu söyledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı
03 Nisan 2020 23:00
|Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı
03 Nisan 2020 20:01
|Hakan Aygün tutuklandı
03 Nisan 2020 17:44
|'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11
|RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
|Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
03 Nisan 2020 12:26
|Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
03 Nisan 2020 12:22
|Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 12:21
|Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 11:22
|İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26