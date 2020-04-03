Sağlık çalışanına hakaret etti, gözaltına alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan şahıs hastanede sağlık çalışanlarına hakaret ederken, yakınları da şahsı uyaran bir kişiyi darp etti.

Edinen bilgilere göre Gercüş'te 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavgada yaralanan K.T. Gercüş Devlet Hastanesine geldiği esnada kavga ettiği aileden olan hastanede çalışan temizlik görevlisi O.K.'ya küfür etti. Hastane acil bölümünde sorumlu olarak çalışan sağlık görevlisi, küfürlü konuşan genci sakinleştirmek isterken neye uğradığını şaşırdı. K.T. kendisini uyaran sağlık çalışanına da hakaret etti. Yaralı şahsı uyaran bir kişi de şahsın yakınları tarafından hastane bahçesinden darp edildi. Hastane bahçesinde başlayan kavgaya polis müdahale etti.

Kendisine hakaret edilen sağlık çalışanı, şahsın temizlik çalışanına hakaret ettiğini ve uyarmasının ardından kendisine de hakaretler savurduğunu söyledi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.