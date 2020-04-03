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Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, TOBB, TİSK, TESK, MÜSİAD, DEİK, ASKON, YASED ve TİM başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede kısa çalışma ödeneğini değerlendirdi
 03 Nisan 2020 22:57
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Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, büyük bölümü işverenlerden oluşan sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede kısa çalışma ödeneğini değerlendirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştüğünü bildirdi.

Selçuk, paylaşımında, "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima istişare halindeyiz. Bugünkü video konferansımızda Kısa Çalışma Uygulamamızı değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede işverenlere istihdamı koruma ve kısa çalışma ödeneğine başvuru çağrısı yapan Bakan Selçuk, işverenlere "Milli Dayanışma Kampanyası"na yaptıkları bağıştan dolayı da teşekkürlerini iletti.
Anadolu Ajansı
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