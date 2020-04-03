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'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı
 03 Nisan 2020 23:00
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'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.

Polis aracına bindirildiği sırada görevli polislere hakaret eden ve "Koronalıyım, al" diyerek tüküren E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından, "aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

E.D. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
Anadolu Ajansı
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