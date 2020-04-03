Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Koronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı
|03 Nisan 2020 23:00
|Yazdır
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi yapılırken, görevli polislere "Koronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi.
Polis aracına bindirildiği sırada görevli polislere hakaret eden ve "Koronalıyım, al" diyerek tüküren E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından, "aile içi şiddet" ve "görevli memura hakaret" suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.
E.D. Antalya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sağlık çalışanına hakaret etti, gözaltına alındı
03 Nisan 2020 22:38
|Hatay'daki 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili tır şoförü tutuklandı
03 Nisan 2020 20:01
|Hakan Aygün tutuklandı
03 Nisan 2020 17:44
|'Yılın ilk 3 ayında kadın cinayetleri yüzde 22 oranında azaldı'
03 Nisan 2020 13:11
|RTÜK'ten yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle bir yayın hakkında inceleme
03 Nisan 2020 13:10
|Emekli asker 'Koronayım' diyerek polise tükürdü
03 Nisan 2020 12:26
|Muğla'da bir kişi eşini silahla yaraladıktan sonra intihar etti
03 Nisan 2020 12:22
|Hatay'daki kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 12:21
|Yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti
03 Nisan 2020 11:22
|İstanbul'da sahte kolonya ve deterjan operasyonu
02 Nisan 2020 23:26