Hükümeti övdüğü için profesörü kovdular!
ABD'de yaptığı buluşlarla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı programın reklam arasında Koç Üniversitesi tarafından kovulduğunu açıkladı.
|03 Nisan 2020 23:26
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ABD'de yaptığı buluşlarla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı programın reklam arasında Koç Üniversitesi tarafından kovulduğunu açıkladı. İzinsiz yayınlara katıldığı gerekçesi ile kovulduğunun belirtildiğini ifade eden Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi yönetimine "Beni atsan ne olur atmasan ne olur" diye seslendi. Prof. Çilingiroğlu, Türkiye ile çalışma nedeninin de Bahçeşehir Okullarının sahibi Enver Yücel olduğunu söyledi...
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