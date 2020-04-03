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Fahrettin Altun'dan koronavirüs tedbirleri paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere dikkati çekerek, "Başka ülkelerde olduğu gibi sağlık sisteminin çökmesine izin vermeyeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın çabalarına ve fedakarlıklarına müteşekkiriz. Bu zorluğun üstesinden beraber geleceğiz." ifadelerini kullandı.
 03 Nisan 2020 23:38
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Fahrettin Altun'dan koronavirüs tedbirleri paylaşımı

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bir dizi yeni önlem alındığını duyurduğunu belirtti.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetimiz, koronavirüs tehdidi, aldığımız önlemler ve ülkemizdeki vaka sayısı konusunda milletimize her zaman şeffaf oldu" ifadelerini kullanan Altun, Türkiye'nin ilk vaka görülmeye başlamasından bu yana üst düzey bir görev gücü oluşturarak, seyahat yasağı uygulamaya başladığını, on binlerce test yaptığını, hastanelerin kapasitesini artırdığını, sağlık çalışanlarına destek olduğunu, evde kalma çağrıları yaptığını ve daha birçok uygulama getirdiğini anımsattı.

Hükümetin 30 büyükşehirde ve solunum yolu hastalıkları açısından yüksek riskli Zonguldak'ta karantina uygulaması başlatmaya karar verdiğini, 20 yaşın altındakilerin sokağa çıkışına yasak getirdiğini ve kalabalık marketlerde maske takmanın zorunlu tuttuğunu hatırlatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığımız, durumu gözlem altında tutmak ve hastalarımıza iyi bakılmasını sağlamak adına çok büyük çaba gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız da ekonomimizi rahatlatmak ve işçilerimize destek olmak adına elinden geleni yapıyor. Bakanlıklarımızın aldıkları önlemler her gün güncellenerek yenilenmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, kesintisiz eğitim sağlamak ve öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirmek için uzaktan öğretimi sorunsuz şekilde sürdürmeye çalışıyor. İlgili kuruluşlarımız ve şirketlerimiz de ilaç ve aşı bulmak için Ar-Ge girişimlerine destek oluyor. Bu zorluğun üstesinden gelmek için alınan bütün tedbirler ve herhangi bir yeni fikir konusunda oldukça açık ve şeffaf olduk, olmaya da devam ediyoruz."

"Türkiye, küresel dayanışma gösterme noktasında da başı çekiyor"

Altun, halkın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunarak cömertliklerini göstermeye devam ettiğine de işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu tehdit karşısında küresel dayanışma gösterme noktasında da başı çekiyor. İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Cumhurbaşkanımız, ABD, Rusya, Endonezya ve Cezayir başta olmak üzere dünya liderleriyle de koordinasyon sağlanması konusunda birçok görüşme gerçekleştiriyor. Yoğunlaşmanın olduğu sağlık sistemimizi desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Başka ülkelerde olduğu gibi sağlık sisteminin çökmesine izin vermeyeceğiz. Sağlık çalışanlarımızın çabalarına ve fedakarlıklarına müteşekkiriz. Bu zorluğun üstesinden beraber geleceğiz."
Anadolu Ajansı
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