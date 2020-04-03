Düzce'de halk otobüsleri sefer saatlerinde yeni düzenleme
|03 Nisan 2020 23:45
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Düzce Belediyesi Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs ile mücadele etmek için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyor.
Düzce Belediyesi koronavirüs nedeniyle toplu taşıma seferlerinde yeni bir düzenleme daha yaptı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşımalarda alınacak tedbirler doğrultusunda bazı toplu taşıma araçları ve saatlerinde değişiklik yaptı.
Düzce Belediyesi yetkililerinin konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; Koronavirüsün yayılmasını engellemek için devletimizin aldığı tedbirler kapsamında değerlendirilmek üzere otobüs seferlerinde bir düzenleme yapılması zaruretinin hasıl olduğu ifade edildi. Bu çerçevede sefer sıklığının azaltılmasına yönelik yeni bir düzenleme daha yaparak, otobüsler için yeni sefer saatleri uygulamasına geçilecek. Yeni sefer saatlerine belediye internet sitesi http://www.duzce.bel.tr/ adresinden ulaşabilecekler.
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