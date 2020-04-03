Başkentte toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
|03 Nisan 2020 23:57
|Yazdır
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmayacağını belirtti.
Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün alınan karar neticesinde kentimizdeki tüm toplu taşıma araçlarında maskesiz yolcu alınmayacağını ve yarından itibaren ücretsiz maske dağıtımının başlayacağını bildirmek isterim. Bu zor günleri de sağlığımızı koruyarak atlatacak, #BirlikteBaşaracağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Cezayir'den getirilen 231 kişi Amasya'da yurda yerleştirildi
04 Nisan 2020 00:39
|Muğla'da karayolu dışında deniz ve havayolu ile yapılacak giriş-çıkış da yasak
04 Nisan 2020 00:24
|İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 91 kişiye idari para cezası
03 Nisan 2020 23:50
|Düzce'de halk otobüsleri sefer saatlerinde yeni düzenleme
03 Nisan 2020 23:45
|Bakan Selçuk, işveren temsilcileriyle 'kısa çalışma ödeneği'ni görüştü
03 Nisan 2020 22:57
|Koronavirüsten hayatını kaybedenler nasıl defnedilmeli?
03 Nisan 2020 22:53
|THY 14 iç hat uçuşunu durdurdu
03 Nisan 2020 22:48
|Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı
03 Nisan 2020 22:19
|İşte Korona tedbirlerini içeren Genelge
03 Nisan 2020 22:07
|Merkez Bankası swap ihaleleri limitini arttırdı
03 Nisan 2020 21:19